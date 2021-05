Virtuální realita už dávno neslouží jen k útěku ze skutečného světa do hájemství počítačových her. Speciální brýle i další vybavení používané nejprve v herním průmyslu dnes najdou využití třeba při tréninku a školení zaměstnanců nebo při prezentaci nových výrobků a služeb. Pronikání virtuální reality do firemního světa výrazně napomohla i pandemie a z původní zábavy pro počítačové nadšence a hráče se tak stává obří byznys. Vždyť podle odhadu serveru Statista vzroste do roku 2024 celkový trh včetně vybavení pro rozšířenou realitu a softwarových aplikací z loňských 18,8 miliardy dolarů téměř na 16násobek.

Z tohohle balíku peněz si mohou dost možná pořádný kus odkousnout i české firmy, protože v oboru virtuální reality je jich tu hned několik patřících ke světové špičce. Vydali jsme se proto po jejich stopách a cestou jsme potkali mnoho firem, které do světa virtuální reality pomalu, ale jistě krok za krokem vstupují.

Nějaké pěkné brýle, které by simulovaly budoucí dopad jejích aktuálních kroků, by potřebovala rychle nasadit i současná česká vláda. Jak říká člen bankovní rady České národní banky Vojtěch Benda, stát by měl konečně přestat utrácet, protože Česko si prostě nemůže „dovolit tři nebo čtyři roky po sobě generovat deficity v řádu stovek miliard korun“. Jestli totiž své veřejné finance včas nestabilizujeme, můžeme si na dluhopisových trzích půjčovat časem o dost dráž než nyní a státní náklady na úroky z veřejného dluhu nám stoupnou. Jenže co si budeme povídat, je pár měsíců před volbami, teď by ani sebepřesnější simulace neměla valný dopad. Přichází čas, kdy si politici za veřejné peníze kupují nerozhodné voliče, můžeme se tedy těšit na další rozhazování peněz.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.