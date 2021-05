Česká televize, ministerstva vnitra, financí a kultury, ČEZ, Ředitelství silnic a dálnic, policie, státní IT podnik NAKIT, Státní tiskárna cenin nebo nemocnice v Pardubickém a Středočeském kraji. To je jen výběr z mnoha veřejných institucí, které v posledních letech za desítky milionů nakoupily serverové a síťové technologie od čínské společnosti Huawei. Té se podařilo uspět díky kombinaci dostatečné kvality a nejnižší nabízené ceny, což je kritérium v mnoha státních zakázkách rozhodující. Úspěšný nástup Huaweie do serveroven a sítí zdejších úřadů byl ale zmražen. Stejně tak se situace nevyvíjí dobře v 5G sítích. Důvodem je stále platné bezpečnostní varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Ministerstvo financí si například v roce 2019 nechalo od Huaweie postavit modernizovanou optickou síť, přes kterou komunikuje centrála na Letenské v Praze se třemi dalšími klíčovými centry. Finance si tehdy v rámci obchodu za bezmála 10 milionů korun nechaly udělat analýzu rizik, což vyplývá z varování NÚKIB. U nového letošního tendru na předávání dat mezi úřady už ale resort financí začal postupovat opatrněji. Finance rovněž v minulosti zrušily tendr na portál Moje daně, kde Huawei uspěl. Také další úřady se Huaweii snaží vyhnout.