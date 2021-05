Má přes 300 koní? A zrychlení z nuly na sto, za které by se ještě nedávno nemuselo stydět ani Ferrari? Jistě by se našla celá řada automobilek, která by takový nabroušený hatchback upalující stovkou za pouhopouhé 4,8 vteřiny vyšperkovala obřím křídlem, vytaženými blatníky, ještě agresivnějšími nárazníky a dalšími posledním výstřelky rallyové módy. Audi to ale u své poslední S3 neudělalo, aktuálně nejrychlejší a vrcholná verze hatchbacku A3 vypadá až na pár detailů stejně jako obyčejná 110kilowattová jednapětka se sportovním paketem S-Line.

Zákazníci, kteří požadují, aby výkon byl pořádně vidět i jinak než na čtyřech skutečných koncovkách výfuku, mohou smutnit. Tento test je pro ty, kteří žádají vysokou rychlost, ale zcela inkognito. Poděkovat mohou i tomu, že z obyčejných Audi vysportovaných balíčkem S-Line s atraktivnějšími nárazníky se v Česku stala takřka módní norma.