Žádné politické zemětřesení to není, ale když nějaká partaj sedm let (2014 až 2021) kralovala žebříčkům a najednou je až třetí, tak holt emoce neudržíte. Dva noví premianti posledního volebního průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi − koalice Pirátů se starosty a Spolu − jásají. Naopak znervóznělé hnutí ANO premiéra Andreje Babiše si dobývá přízeň zběsilým rozvolňováním protiepidemických opatření.

Dá se to chápat, ale obě reakce jsou přehnané. A mohou se škaredě vymstít. Náskok Pirátů se starosty (27 procent) a Spolu (21,5 procenta) před poprvé až třetím ANO (21 procent) není velký a pět zbývajících měsíců do říjnových voleb může ještě s pořadím pořádně zacvičit. Při zemi by měl obě koalice demokratických opozičníků držet fakt, že součet jejich procent nedává nadpoloviční většinu. Byť hypotetický poměr mandátů v nové sněmovně vyhlíží 113 : 87 v jejich prospěch.