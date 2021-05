Když bývalý americký prezident Donald Trump v roce 2019 začal vypisovat první exekutivní příkazy, které měly odstavit čínský Huawei od západních čipů nebo služeb a aplikací Googlu, pomalu se rozjelo přeskupování sil na trhu. Huawei sice začal budovat vlastní alternativu pro Android a obchod s mobilními aplikacemi, kam nalákal i řadu významných českých firem včetně Seznamu, pád v prodejích telefonů ale nešel zastavit. Klesla podpora od prodejců a zájem uživatelů. Chytrý telefon bez Googlu je pro většinu lidí v podstatě nepoužitelný. Nemožnost odebírat čipy zase zapříčinila neschopnost Huaweie dodávat na trh nové modely.

Výsledek k dnešnímu dni? Zatímco ještě zhruba před dvěma lety se Huawei přetahoval se Samsungem o pozici české i světové tržní jedničky, aktuálně míří do zapomnění. Čísla analytické společnosti Canalys za první čtvrtletí letošního roku, která má Ekonom k dispozici, ukazují, že se Huawei na českém trhu propadl na pátou pozici. Meziročně odepsal 89 procent a firmě patří pětiprocentní podíl. Podle odhadů se očekává další sešup.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Česká pobočka Huaweie už podle informací Ekonomu začala na novou realitu reagovat. Společnost před několika měsíci vyčlenila značku chytrých telefonů Honor do samostatné společnosti, což se dotklo i našeho trhu. Zaměstnanci, kteří mají Honor na starosti, se přestěhovali do jiných kanceláří.

Hodinky s Jágrem

Zatímco Honor nyní čeká na to, zda jako osamostatněný podnik získá přístup k západním aktivům, Huawei změnil strategii. Firma začala soustřeďovat prodejní a marketingové aktivity na chytré hodinky a notebooky. Čipy pro hodinky si Čína dokáže produkovat sama, případně jich předem nakoupila velkou zásobu. U osobních počítačů pak Huawei může odebírat od Intelu, AMD a Microsoftu, na které se embarga nevztahují. Čínská společnost rovněž nově začala na našem trhu prodávat monitory. Je možné, že se brzy objeví další její výrobky. V Číně už například prodává chytré televize, kde Huawei začal nasazovat svůj vlastní operační systém Harmony OS.

„Poklesy prodejů telefonů mají být co nejvíce nahrazeny notebooky a wearables, tedy chytrými hodinkami nebo sluchátky,“ popisuje pro Ekonom jeden ze zdrojů v Huaweii. Na reklamní kampaně si Číňané najali Jaromíra Jágra. Pózovat s hodinkami ho lze vidět třeba na billboardech.

Čína místo Číny

O uvolněné místo na trhu se mezitím rozehrál konkurenční boj. Jeho výsledek by šlo cynicky okomentovat slovy: „Tak k čemu vlastně ta embarga na Huawei byla?“ Jeho pozice totiž velice rychle obsazují další čínské společnosti. Ty sice nemají přesah do mobilních sítí a dalších částí komunikační infrastruktury, i zde ale kritici mohou argumentovat určitým napojením na stát − protože tak to v Číně je.

Huawei vyčlenil značku telefonů Honor do samostatné společnosti. Zaměstnanci, kteří mají Honor v Česku na starosti, se přestěhovali do jiných kanceláří.

Čísla Canalys za první čtvrtletí ukazují, že se na našem trhu na druhé místo za vedoucí Samsung dostaly telefony Xiaomi. Statistiky IDC pak ukazují, že se Xiaomi za celý rok 2020 stalo zdejší jedničkou. Dlouhodobě oblíbená značka ve střední a východní Evropě boduje povedeným designem, neustálými inovacemi a cenami. Xiaomi vycítilo šanci, přetáhlo lidi z české pobočky Huaweie a aktivně investuje do posilování obchodu a marketingových aktivit. Podíl této značky v posledním kvartálu činí 22 procent s meziročním růstem 138 procent a lze očekávat další růst. Xiaomi se z druhé pozice podařilo sesadit Apple.

Dalším čínským vyzývatelem se začíná jevit značka Realme. Té se meziročně podařilo vyrůst o více než čtyři tisíce procent a s šestiprocentním podílem se prozatím usadila na čtvrtém místě v Česku. Růst společnosti, která funguje teprve od roku 2018, kopíruje její pozice na celosvětovém trhu. Realme, stejně jako Xiaomi, posiluje obchodní aktivity s tím, jak cítí šanci po ustupujícím Huaweii. Oslovení analytici očekávají, že růst Realme bude pokračovat.

Kamarádi s Googlem

Postupné posilování lze očekávat také od další čínské značky, která stejně jako Huawei operuje z oblasti Tung-kuan poblíž Šen-čenu na jihu Číny. Vivo na náš trh vstoupilo letos v únoru po úspěšné expanzi na gigantickém domácím trhu. Svým stylem a cenami se snaží oslovovat zejména mladé lidi. Celosvětově už Vivo drží kolem devíti procent. Aktivity na našem trhu jsou součástí expanze v Evropě.

„Nejsme ve spěchu,“ uvádí pro Ekonom viceprezident Viva pro Evropu Seon Hwang na otázku, na jaký tržní podíl a v jakém časovém období chce firma dosáhnout. Vivo u nás začíná s levnějšími telefony do šesti tisíc korun. Jde o běžnou strategii neznámých značek. High-end modely nad dvacet tisíc je možné prodávat až s vybudovaným renomé. To, že Vivo cílí na pozice Huaweie, je patrné i z propagačních materiálů. V nich se firma mimo jiné chlubí „úzkou spoluprací s Googlem“.

Interní cíle Viva nejsou malé. Značka má navíc řadu výhod, které pramení z úspor z rozsahu. Vivo je totiž součástí čínského koncernu BBK Electronics, byť se tak snaží neprezentovat. Pod BBK spadá také již zmiňované Realme, u nás rovněž aktivní OnePlus a prozatím nepřítomné Oppo. To už celosvětově drží čtvrtou pozici, pracuje na další expanzi a lze očekávat brzké oficiální zastoupení na našem trhu. BBK, byť jednotlivé firmy fungují samostatně, jako celek aspiruje na světové i české číslo jedna v prodeji telefonů.

Do budoucna bude zajímavé vyhlížet snahy dalšího čínského obra. V Pekingu sídlící Lenovo už se nějakou dobu snaží prodávat telefony, a to i díky odkupu Motoroly od Googlu. Lenovo u nás prozatím nezasahuje do první pětky, to se ale časem může změnit.