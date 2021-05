Jestli chcete, aby se akcie, jež se blíží svým historickým rekordům, vypařily, volte radikálně levicové nicnedělající demokraty a zkorumpovaného Joea Bidena. Tweet tohoto znění zveřejnil loni v červenci tehdejší americký prezident Donald Trump. Nebylo to poprvé ani naposledy, co podobným způsobem varoval před demokratickým kandidátem do Bílého domu. Jen od srpna do října napsal Trump šest tweetů, v nichž dokonce hrozil, že dojde ke krachu na burze, když Biden ve volbách zvítězí. Tyhle zuřivé výpady nakonec Trumpovi nepomohly, Joe Biden jej v prezidentském klání porazil, a jak se nyní ukazuje, hrozba propadu akciových trhů se rozhodně nepotvrdila. Naopak.

Hned po volbách v listopadu loňského roku rostl index Dow Jones nevídaným tempem − za měsíc vylétl bezmála o 12 procent, což byl nejlepší měsíční výkon od ledna 1987. A tahle akciová jízda od té doby pokračuje.