Mobilní operátoři v Evropě postupně rozjíždí budování mobilních 5G sítí, což v celém byznysu roztáčí kolotoč investic. S vysokými příjmy nyní mohou nějakou dobu počítat dodavatelé telekomunikačního vybavení a značnou porci si ukousnou i společnosti, které pro operátory sítě staví, modernizují a servisují. Od operátorů proudí významné investice s dopady na další sektory. Půjde o vlnu roztaženou do několika let, v níž se jen v Česku protočí miliardy. Spojené to bude i s tím, že 5G vyžaduje investice do optických sítí. CETIN spadající pod PPF jako největší hráč v Česku pro Ekonom uvedl, že jeho samotného vyjde 5G síť na miliardy korun.

Jedním ze silných hráčů, kteří modernizační 5G vlnu vyhlížejí, je česká společnost Suntel Group, jež dodává třeba Vodafonu. Vybudoval ji Roman Řezníček, aby ji postupně prodal investiční společnosti DRFG brněnského podnikatele Davida Rusňáka. Sám se stal patnáctiprocentním podílníkem DRFG a šéfem její telekomunikační sekce. DRFG z mobilních a optických sítí postavila jednu z nosných oblastí sekundující realitám. Telekomunikace jsou pro ni stabilní byznys nezávislý na ekonomických cyklech, jehož důležitost vedle 5G zvýraznila také situace kolem covidu.