Velké rodinné SUV s pohonem všech kol, královsky velkorysou výbavou a výkonem přes 300 koní. Při hospodských debatách začínajících památnou větou "Kolik to žere" by osazenstvo čekalo hodnotu dvoucifernou. Majitel velké Toyoty by se na takovou otázku vyloženě těšil. Podle tabulek spaluje jen jeden litr benzinu na 100 kilometrů. Jak je to možné? Vedle benzinového 2,5litrového motoru si bere na pomoc elektromotory a slušně výkonnou baterii s kapacitou 18 kilowattů, kterou je možné dobíjet ze zásuvky. Současné plug-in hybridy na trhu mají běžně baterku podstatně menší a čistě na elektřinu zvládnou cestu dlouhou zhruba 40 kilometrů, velká Toyota by měla teoreticky ujet skoro celou stovku. Samozřejmě za předpokladu, že majitel bude poctivě dobíjet a jeho běžné cesty nejsou delší než pár desítek kilometrů a ideálně po městě nebo v jeho okolí. RAV4 plug-in hybrid se pak chová téměř jako čistý elektromobil a benzin bude potřeba tankovat jen výjimečně.

Mezi výrobci aut s hybridní technologií Toyota platí za jednoho z průkopníků a také velkých propagátorů. RAV4 ale dostala plug-in hybridní pohon vůbec poprvé. Toyota však netroškaří a auto využívá technologii dvou elektromotorů, každý z nich je umístěný na jedné z náprav. Celkový výkon soustavy spolu s 2,5litrovým atmosférickým čtyřválcem se vyšplhal na působivou hodnotu 225 kilowattů, výkonnější verze RAV4 neexistuje. Navzdory dvoutunové hmotnosti auto zvládá upalovat rychlostí 180 km/h a hbitě předjíždět.