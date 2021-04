Sedm měsíců trvalo aeroliniím Smartwings jednání s bankami o poskytnutí nového úvěru, který by firmě umožnil přežít výpadek v cestování vyvolaný koronavirem. V létě vyhlášenou ochranu před věřiteli, která skýtala aerolinkám prostor pro mimosoudní jednání s bankami i akcionáři, musel soud dvakrát prodloužit. Podle právního zástupce aerolinek a specialisty na firemní restrukturalizace a insolvence z kanceláře Dentons Jiřího Tomoly ale nejde o nic neobvyklého. "Dá se říct, že Smartwings to vlastně zvládly v úžasně krátké době," říká advokát. Zachránit firmu ve finančních potížích nebývá snadné, i když za ní stojí tak jako v případě Smartwings věřitelé i akcionáři. Je to boj o čas. Tím ale teď podle Tomoly řada firem v potížích mrhá. Kvůli státní podpoře a ochranným opatřením řešení finančních problémů vyvolaných koronavirem zbytečně odkládají.

Navzdory omezením svazujícím byznys se v Česku podává méně insolvenčních návrhů než před pandemií. Za první čtvrtletí to bylo zhruba o čtvrtinu méně. Co můžeme v této oblasti očekávat do budoucna?