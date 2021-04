Říkáte si, čím to, že když si na nějakém e-shopu prohlédnete třeba boty, pronásledují vás pak reklamy na ně celým internetem? Je to do značné míry dáno soubory cookies. V nich si o vás provozovatelé webových služeb ukládají informace, aby bylo možné co nejpřesněji cílit reklamní sdělení. V této hře zdaleka nejedou jen giganty jako Google nebo Facebook. Soubory cookies ráda využívá řada firem. Nyní se kolem nich v Česku začíná rozjíždět boj. Vytáhlo do něj Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), které se vydalo proti hlavní veličině v internetové reklamě a sběru dat, a sice Googlu.

SPIR je v tuzemském prostředí poměrně těžká váha. Sdružuje řadu největších mediálních domů (Mafra, Burda, Prima, Nova, Czech News Center, ČTK či Economia) společně s reklamními a mediálními agenturami, Vodafonem nebo českou internetovou jedničkou Seznam.cz. SPIR mimo jiné měří návštěvnost českého internetu a počítá, kolik peněz protéká v české internetové inzerci. Za loňský rok šlo téměř o 40 miliard korun s meziročním růstem o 15 procent. Letos má růst dosáhnout zhruba na osm procent. Jde tedy o značná čísla, po nichž je hlad. Velkou část inzertních rozpočtů si dlouhodobě ukusují Google s Facebookem, které dokážou oslovit největší publikum a mají nejpokročilejší reklamní systémy.