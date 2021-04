Ekologické výzvy nás už několik let masírují ze všech stran, poslední dobou čím dál intenzivněji. I díky tomu dnes všichni víme, že bychom měli třídit odpad, neplýtvat jídlem, šetřit nejen pitnou vodou a využívat hromadnou dopravu.

Ne každý se tím řídí a ne každý se tím řídit chce. Někdo by naopak pár ekologických principů do života rád zapojil, jen třeba neví, jak na to. Dobrá zpráva je, že k tomu, aby člověk dokázal snížit svou ekologickou stopu, nemusí hned nutně žít na samotě u lesa v domku z hlíny, chovat vlastní zvěř a pěstovat zeleninu zcela nezávisle na inženýrských sítích.