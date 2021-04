Na úvod si dovolím menší osobní vzpomínku. Pár let zpátky jsem se účastnil jedné IT konference v Las Vegas. V rozsáhlém hotelu The Venetian, kde se akce konala a kde bydleli skoro všichni její účastníci, měl pokoj i technolog a manažer jménem Pat Gelsinger. Ráno jsme se potkali v asi třicátém patře a sjížděli výtahem dolů na snídani. Během té doby se zapáleně rozvyprávěl o jisté pokročilé technologii, která se dnes používá v počítačových procesorech. Pokračoval i v hotelové restauraci, kde se k nám přidali další nadšenci. Gelsinger se po asi půl hodině zvedl, všem s úsměvem poděkoval a zamířil do největšího z přednáškových sálů. Ten den totiž měl hlavní a otevírací řeč celé konference. V té době působil jako výkonný ředitel firmy VMware, která se s hodnotou přes 60 miliard dolarů řadí mezi nejvlivnější IT hráče na světě. Gelsinger post získal v roce 2012 a během osmi let dokázal zdvojnásobit hodnotu akcií. V zákulisí se o něm mluvilo jako o možném novém řediteli Microsoftu, nakonec se ale na přelomu roku objevil jinde. Legendární americký kolos Intel ho dosadil do svého čela.

Představenstvo Intelu zřejmě lepší volbu udělat nemohlo. Gelsinger totiž v oboru do jisté míry platí za legendu. Ještě předtím, než se ujal vedení VMwaru, v Intelu udělal slušnou kariéru. Během asi třiceti let stál za velkými úspěchy této společnosti, byl například jedním z architektů ikonického procesoru 486. Později si vysloužil post technologického ředitele.