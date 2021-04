Věda zabývající se aktivním stářím a prodloužením produktivního věku neboli geroscience zažívá v posledních letech exponenciální vývoj. Na start-upy vyvíjející technologie a produkty pro podporu zdravé dlouhověkosti se zaměřil podnikatel a popula­ri­zátor vědeckého pokroku v oblasti umělé inteligence Petr Šrámek.

Na začátku loňského roku stál u zrodu fondu Longevity Tech Fund, který celkem do patnácti zahraničních projektů investoval už 200 tisíc dolarů. V rámci investiční strategie se zaměřuje především na podporu vývoje diagnostických metod, které měří úroveň biologického stárnutí a toho, jak jej člověk svými kroky ovlivňuje. "Určit biologický věk je jedna věc, důležitější ale je ověřit, zda to, co člověk dělá, opravdu funguje. Spousta lidí totiž žije v domnění, že dělá to nejlepší pro své zdraví, a investuje do toho spoustu peněz, času i energie. Přitom to tak být nemusí," vysvětluje Šrámek.