Pokud se návštěvník Barcelony zajde podívat na fotbal, může při té příležitosti navštívit ještě jednu atrakci. Kousek od stadionu Camp Nou stojí superpočítačové centrum. Sestava rozsáhlého sálového stroje je oproti jiným zařízením tohoto druhu přístupná veřejnosti. Katalánská metropole svoji chloubu umístila do architektonicky působivých prostor. Superpočítač je za vyztuženým sklem a po potvrzení on-line rezervace si tak návštěvník může jeden z nejrychlejších počítačů planety prohlédnout.

V místech, kam už běžní návštěvníci nemohou, se děje řada dalších věcí. Barcelona patří mezi nejvýznamnější superpočítačová centra v Evropě, která se dlouhodobě soustřeďují na vlastní výzkum. Jeden projekt v poslední době vyčnívá. Zdejší inženýři dostali za úkol připravit evropský procesor, který by v řádech jednotek let šel nasadit do evropských superpočítačů. I když má Barcelona jeden z nejvýkonnějších strojů na světě, jeho aktuální verzi dodalo čínské Lenovo běžící na amerických čipech od Intelu.

Další pokus Evropy o dohnání USA a Číny