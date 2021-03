Příprava nového zákona, který má firmám usnadnit zvládání problémů s dluhy, nabírá zpoždění. Předpis, který má do českého právního řádu převést evropskou směrnici o preventivní restrukturalizaci, mělo Česko přijmout do letošního července. Jenže ministerstvo spravedlnosti jej nestíhá napsat. Vláda proto požádala Evropskou komisi o prodloužení termínu pro schválení zákona o rok − do července 2022. Podle odborníků na insolvence tím ministerstvo promarnilo velkou šanci. Nový zákon, pokud by byl přijat, by totiž podnikům usnadnil i zvládání koronavirových uzavírek.

Připravovaný zákon má dát podnikatelům možnost řešit problémy s dluhy ještě před tím, než spadnou do formálního insolvenčního řízení. Zatímco to je svázáno soudem, jeho pravidly a lhůtami, preventivní restrukturalizace bude volnější. Podnikatelé v rámci ní budou moci sami vyjednávat s věřiteli o změnách splátkových kalendářů či prominutí dluhů a soudu pak předloží až hotový plán na záchranu.