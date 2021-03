Za první republiky by to byla ostuda prvního řádu. Kdyby tehdy agrárníci ztratili podporu venkova, sociální demokraté přišli o přízeň dělníků nebo národní socialisty přestali volit městští intelektuálové, nejspíš by se šéfové těchto partají museli odplazit kanály. Teď se do podobné šlamastyky dostal premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš, obdivovatel úspěchů prvorepublikového Československa − ovšem k žádnému plazení ze scény se nemá.

O co jde: podle posledního šetření agentury Median podporovalo v únoru 2021 Babišovo hnutí jen pět procent českých podnikatelů. To je zoufalé fiasko pro politika, velkopodnikatele a miliardáře, který svého času uhranul třetinu českých voličů nabídkou manažerského řízení státu a heslem "řídit stát jako firmu". Jistě, Babiš vždycky tvrdil, že jeho ANO není hnutím stavovským ani pravicovým nebo levicovým, ale že je tady pro všechny. Jenže která jiná vrstva než zrovna podnikatelé a živnostníci by si měla víc cenit slibovaného technokratického, "apolitického" vládnutí kolegy byznysmena?