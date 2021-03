Navzdory pandemii koronaviru v Evropě loni rostl zájem o nákupy podniků a jejich částí. Hodnota fúzí a akvizic ve střední, východní a jihovýchodní Evropě vzrostla ve srovnání s rokem 2019 téměř o třetinu a přesáhla 28 miliard eur. A dařit se zřejmě bude firemním nákupům a prodejům i letos. Jak ukázal průzkum advokátní kanceláře Wolf Theiss a společnosti Mergermarket, na trhu panuje pozitivní nálada. Více než polovina dotázaných společností dokonce deklarovala, že krize, kterou pandemie přinesla, jejich chuť v příštích 12 měsících realizovat fúzi či akvizici ještě zvýší.

"Vidíme už teď nárůst příležitostí k investici do nákupu společností ve valné většině napříč průmyslovými odvětvími. Výjimku tvoří sektory přímo ovlivněné protikoronavirovými opatřeními, jako je například obor cestovního ruchu a pohostinství," uvádí Petr Kováč, partner v oddělení strategie a transakcí poradenské společnosti EY.

Po uvolnění vládami vyhlášených protipandemických omezení ekonomové očekávají oživení hospodářství, což by mělo chuť firem nakupovat ještě více povzbudit. "Pozitivní nálada na trhu fúzí a akvizic je způsobena zvýšeným zájmem zahraničních investorů, a to zejména z USA," vysvětluje partnerka advokátní kanceláře Wolf Theiss Jitka Logesová. V Evropě podle ní hledají hlavně příležitosti investovat do slibně se rozvíjejících technologických společností.