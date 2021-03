Případů, kdy žáci základních škol učili své učitele, jak zacházet s nástroji digitální komunikace, jako je Zoom, bylo v posledním covidovém roce pár vidět. Jedním z nich je desetiletý Jakub Denemark, který ve své třídě na Základní škole Gutova v Praze 10 rozhýbal digitální výuku a vyhrál anketu Economia Hvězdy výuky na dálku. Takové případy, kdy třeba fungování na sociální síti LinkedIn učí svého šedesátiletého šéfa dvacetiletý nováček, jsou vidět i ve firmách. Za předání know-how není potřeba vždy platit externistům. Pokud se mladí zaměstnanci v podniku propojí se seniorními pracovníky, může firma nejen ušetřit za školení, ale i zmírnit fluktuaci svých nejmladších či předčasné odchody do důchodu.

Přenášení znalostí a zkušeností mladších na starší zastřešuje termín reverzní mentoring. Je to vlastně jen vzájemná forma klasického mentorování, v němž zkušenější zaměstnanec předává své znalosti mladšímu. Firmy ho budou potřebovat stále víc kvůli tomu, jak budou technologie pronikat do práce, a také s tím, jak bude stárnout zaměstnanecká populace. Už nyní je průměrný věk zaměstnanců 43 let a kvůli slabým mladým ročníkům se bude jen zvyšovat. České firmy však se vzájemným interním vzděláváním pracují jen velmi málo.