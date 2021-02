Česká energetika stojí na rozcestí a už letošek naznačí, po které z cest se vydá do budoucnosti. V Evropské unii sice už loni obnovitelné zdroje energie poprvé vystřídaly fosilní paliva jakožto hlavní zdroj elektřiny, v Česku ale nic takového zatím neplatí. Společně s Polskem patřilo Česko naopak k zemím, které využívají fosilní zdroje nejvíce v EU. Zatímco unie již dlouhá léta investuje do obnovitelných zdrojů, v Česku posledních 10 let jejich rozvoj stagnuje.

V současnosti se ale hraje o to, jakou roli budou obnovitelné zdroje v následujících letech v Česku hrát. Hřiště jim k tomu narýsuje novela zákona o podporovaných zdrojích energie, jež má určit tempo jejich rozvoje. Podle některých kritiků však může novela sektor obnovitelných zdrojů spíš zničit než jej podpořit. Především proto, že v jejím důsledku může dojít ke snížení podpory pro stávající solární elektrárny o desítky procent, tedy na takovou úroveň, že firmy nebudou schopné splácet úvěry.