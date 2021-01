Pro nejbližší budoucnost Česka není nic důležitějšího než co nejrychlejší vakcinace proti covidu-19, říká profesor ekonomie Štěpán Jurajda. "Návratnost každé koruny dnes vložené do kvality krizového řízení očkování, logistiky a do profesionální komunikační strategie je obrovská," vysvětluje ekonom institutu CERGE-EI. A je podle něj velkou otázkou, zda to vše naše veřejná správa zvládne.

Z dlouhodobého hlediska pak bude podstatné, zda se společnost i ekonomika budou nadále polarizovat. Česko, stejně jako ostatní země světa, je na tom podle Jurajdy nyní podobně jako Ukrajina. Má před sebou dvě varianty politického i ekonomického vývoje. A v příštích pár letech se rozhodne, kterou cestou půjdeme.

Co podle vás nejvíce trápí českou ekonomiku a obecně celou společnost?

Mě trápí, že se naše ekonomika i společnost polarizují. Významná část firem je u nás inovativních a produktivních podobně jako ve vyspělejších zemích. Ale vedle toho zde přežívají firmy, které zaostávají a produktivitu nedohání. Takto se nám polarizuje nejen ekonomika, ale i věda, rozevírají se nám nůžky regionálních rozdílů v dostupnosti kvalitního vzdělávání. Z mého pohledu jsou polarizace a narůstající nerovnosti pro Česko velkou výzvou, podobně jako pro mnohé bohaté společnosti. Vezměme konkrétní příklad z oblasti vzdělávání. V zásluhovém systému, jako je ten náš, se jedna skupina rodičů o své děti maximálně stará, zajistí jim nejrůznější kroužky, doučování a přípravu na přijímačky. Dostanou je na ten správný kvalitní gympl a pak na prestižní vysokou školu. A tito absolventi si pak řeknou, že jsou úspěšní, protože prostě byli pracovitější. Jenomže talent stejně nadaného dítěte rodičů, kteří se o to vše nepostarají, protože třeba nevědí jak, nemají na to prostředky nebo zájem, naše společnost do velké míry promarní. Tito zapomenutí a méně úspěšní postupně ztratí důvěru v systém, soudržnost a víru v lepší budoucnost. Svým úspěšnějším soukmenovcům to posléze vrátí i s úroky, a to nejen u voleb. Ale pozor, vhodná řešení narůstajících nerovností se v různých sektorech společnosti diametrálně liší.