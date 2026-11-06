Evropa se vyzbrojuje a její kapitálové trhy narukovaly s ní. Nová bezpečnostní realita mění akciové a dluhové trhy, ale i regulatorní pravidla a veřejné financování.
Bitevní lodí obranného sektoru na evropském akciovém trhu byl lednový vstup CSG na burzu v Amsterdamu. Emise za 3,8 mld. eur při ocenění 25 mld. eur měla ukázat, že i evropské zbrojení může najít svůj akciový příběh. Série událostí, včetně červnového zrušení německých fregat F126, sníženého výhledu Rheinmetallu a opakovaných protichůdných zpráv o vyhlídkách příměří na Ukrajině, však sektoru přechodně ubrala na lesku, a co hůře, na stabilitě z pohledu investorů. Akcie CSG se obchodují zhruba 40 procent pod emisní cenou a KNDS v červenci odložila IPO ve Frankfurtu a Paříži, byť stále dochází k menším technologickým emisím.
Zatímco titulkům vévodila ofenziva akcií, dluhové finanční trhy operovaly z týlu. Rheinmetall se v květnu vrátil na veřejný dluhopisový trh s emisí za 500 mil. eur, svou první od roku 2010. Značku European Defence Bond burzy Euronext už využily BPCE, Exail a Bpifrance, byť je zapotřebí připomenout, že označení je založeno toliko prohlášením emitenta bez externího posouzení. Private Debt fondy budují specializované obranné strategie a objem venture kapitálu investovaného do obranných technologií dosáhl v roce 2025 téměř osmi mld. eur.
Co více, k průlomům úvěrové politiky bank se přidala reklasifikace Bruselu potvrzující, že režim SFDR (evropské nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb) je sektorově neutrální. To znamená, že nevyžaduje vylučovat obranné společnosti. Širší pojem „kontroverzní zbraně“ nahrazuje užší výčet „zakázaných zbraní“, jako jsou protipěchotní miny, biologické a chemické zbraně nebo kazetová munice. Protože pokyny ESMA k přípustnosti názvů fondů na tuto reklasifikaci odkazují, fondy s označením ESG či prohlašující se za udržitelné mají nyní mnohem větší manévrovací prostor investovat do titulů konvenční obrany.
Na bitevním poli veřejného kapitálu též došlo k postupu. Z úvěrového nástroje EU SAFE (s celkovou alokací 150 mld. eur) už proudí peníze. Třeba jen Polsko obdrželo 6,56 mld. eur předběžného financování a většinu zakázek zadalo domácímu průmyslu. Program EDIP přidává na roky 2026–27 granty za 1,5 mld. eur, 18 členských států aktivovalo pro obranu národní únikovou doložku a EIB letos očekává zhruba 4,5 mld. eur úvěrů do bezpečnosti a obrany, byť přímé financování výroby či akvizice zbraní a munice zatím vylučuje. Kanadou vedená Defence, Security and Resilience Bank, jejíž primární účel financování je v samotném názvu, míří k zahájení činností v příštím roce.
Obrana se z okrajové investiční sázky stala, nutno podotknout, že nikoli ze strategické úvahy, nýbrž z urgentní nutnosti, strukturálním tématem nejen evropských kapitálových trhů. Lze jen doufat, že společné síly soukromého i veřejného kapitálu včas uspokojí apetit investorů a hlavně potřeby subjektů obranného průmyslu.
Autor je partnerem v advokátní kanceláři Wolf Theiss
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