Co když už člověk nechce nebo nemůže pracovat, ale do řádného důchodu mu ještě několik let zbývá? Může být unavený, nemocný nebo jednoduše nemůže najít práci, která by mu dávala smysl. Mnozí v takové situaci sáhnou po předčasném důchodu a trvale si zkrátí penzi. Existuje přitom jiná možnost, kterou zatím využívá poměrně málo lidí: předdůchod.
Kdo tuto cestu zvolí, čerpá peníze naspořené v doplňkovém penzijním spoření (DPS) a státní důchod si nechá až na později.
Na rozdíl od předčasného důchodu zůstane penze v původní výši. Stát za něj navíc hradí zdravotní pojištění a doba čerpání se při výpočtu důchodu považuje za takzvanou vyloučenou dobu, takže nesnižuje průměr příjmů, ze kterého se následně počítá starobní důchod.
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