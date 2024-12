Tenhle přestup se po všech stránkách povedl. Slávistu Tomáše Součka přivedl londýnský West Ham United do kádru původně „na pomoc“ tehdejším hvězdám v záloze, on se však hned vypracoval v lídra, neodmyslitelnou součást základní sestavy. Už je to čtyři a půl roku a od té doby přestupní částku 16,5 milionu eur žádný domácí hráč nepřekonal.

Sumy, jaké české kluby za hráče inkasují, vzbuzují neustálé debaty a vášně. Jedni pochybují, zda má onen fotbalista kvalitu, aby stál tolik, z druhé strany se ozývají hlasy, že Češi jsou levné zboží.