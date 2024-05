1. Majitel Trenýrkárny koupil Pietro Filipi

Značka Pietro Filipi, která se v roce 2021 dostala do konkurzu, má nového majitele. Od investiční skupiny Natland podnikatele Tomáše Raška ji koupila společnost DaniDarx, pod kterou patří e‑shop Trenýrkárna.cz. Hodnotu transakce firmy nezveřejnily. Na českém trhu značka Pietro Filipi působila od roku 1993. V roce 2019 v ní zbývající podíl koupila skupina C2H podnikatele Michala Mičky. C2H, zahrnující módní řetězce Pietro Filipi a Kara Trutnov, se dostala do insolvence v roce 2021. Jako fyzická osoba Mička dluží 120 mi­lionů korun. Další požadavky věřitelů vůči němu plynou z toho, že ručil za závazky firem ze své skupiny. Celková výše pohledávek činí 1,2 miliardy korun. Jako jedinou se z holdingu C2H podařilo zachránit Karu. Kožešnická firma přešla do rukou svého někdejšího vlastníka Zdeňka Rintha a finanční skupiny Natland. Společnost DaniDarx vyrábí spodní prádlo značek Styx a Nedeto. V roce 2022 se jejím investičním partnerem stala skupina SPM, kterou založili Slavomír Pavlíček a Marek Španěl.