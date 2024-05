Peugeot 208 patří dlouhodobě mezi nejprodávanější nová auta v Evropě, za rok 2022 si dokonce odnesl korunku pro to vůbec nejoblíbenější. Aktuální modernizace tak sice vyhladila mnohé vrásky, zásadních změn ale nebylo potřeba.

Na první pohled si tak možná omlazenou 208 spletete s tou předchozí. Bystří ale odhalí upravenou přední část s denním svícením ve tvaru lvích drápů doplněné o novou masku s výraznějším logem francouzského výrobce. To se postupně objevuje napříč modelovou řadou. Vzadu se decentně měnila optika světel, celkové pojetí ale zůstalo stejné. Peugeot 208 patří nadále mezi nejatraktivnější malé hatchbacky na trhu, testovaná verze GT to jen podtrhuje standardními 17palcovými koly. Na menších ráfcích by ale mohl být jízdní komfort možná o něco málo lepší.

Naopak dostatečně komfortní jsou přední sedadla. Výbava GT je má s výraznějším bočním vedením, které dokáže dobře podržet tělo i při ostřejším průjezdu zatáčkou. Vedle tvaru je příjemné i jejich látkové čalounění, snad jen zelené prošívání trochu nesedí s červeným lakem karoserie.

Ani po modernizaci Peugeot neopustil kombinaci malého volantu s výše umístěnými budíky, které říká i‑Cockpit. Právě 208 před dvanácti lety s tímto řešením přišla poprvé, od té doby se uživatelé rozdělili na dva tábory: jeden ho velebí, druhý mu nemůže přijít na jméno. Je pravda, že najít ideální pozici za volantem není nic jednoduchého. Buď máte volant příliš nízko, nebo naopak jeho věnec vadí ve výhledu na digitální přístrojový štít. Výsledná pozice tak bude u mnoha řidičů dílem kompromisu.