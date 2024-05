Říká se jim sleeper cars. Auta, která působí celkem normálně, ale na silnici zesměšní kde koho. Dokonale maskují své neskutečné schopnosti, a to zcela záměrně. Proč vehementně křičet do světa, že umíte zrychlit na stovku pod pět sekund a v zatáčkách si povodíte i supersporty věhlasných italských značek? Důležité je to, že přesně to se děje.

Stříbrný Mercedes z dílen sportovní divize AMG je učebnicovým příkladem „sleeperu“. Jen drobné detaily naznačují, že pod uhlazenou slupkou se rýsují napumpované svaly. Třeba jinak tvarovaný spodek předního a zadního nárazníku, tmavá maska s příčnými lamelami a sportovní kola, za kterými prosvítají červeně lakované brzdové třmeny. Vyšperkování by se ale dalo pořídit i v rámci AMG paketu k relativně normální motorizaci.

Tento Mercedes je však druhou nejsilnější verzí třídy C. Nenechte se zmást skromnějším počtem válců, které jsou „jen“ čtyři. Vůz díky mild‑hybridní technologii a výkonnému turbodmychadlu dosahuje enormních čísel, samotný spalovací motor má 300 kilowattů, tedy 408 koní a elektromotor přihazuje dalších 14. Jeho ještě výkonnější sourozenec C 63 se díky hodnotě 476 koní pyšní titulem nejvýkonnějšího sériového čtyřválce na současném trhu.