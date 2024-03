Ještě nedávno byl elektromobil v zimě spíš na obtíž. Nedojel daleko a prokřehlé baterie se nabíjely tak pomalu, že posádka raději vypnula topení, jen aby dojela do cíle cesty na jeden zátah.

Současný Enyaq se ale tváří, jako by tahle doba nikdy neexistovala. Topení spustí i tehdy, když nikam nejede, stačí jen otevřít dveře. Než se posádka usadí do sedadel, z výdechů klimatizace už proudí do interiéru teplý vzduch. Nezdá se ani, že by takový komfort významně poznamenal dojezd. Úsporné tepelné čerpadlo zjevně plní svou funkci, na palubním displeji svítí dojezd 380 kilometrů a tolik Enyaq nakonec skutečně zvládne. Je to sice o poznání méně než deklarovaných 529 kilometrů, ale k zažitým předsudkům o fungování elektroauta v zimních měsících to má poměrně daleko.

Překvapivě slušné zimní parametry lze částečně přičíst k dobru modernizaci, kterou Enyaq nedávno prošel. Novou generaci elektromotoru nyní koncern nasadil do všech aut jezdících na platformě MEB, bateriovou škodovku nevyjímaje. Automobilka vyzdvihuje vyšší výkon a nová konstrukční řešení, zahrnující lepší chlazení statoru a integraci výkonové elektroniky do jednoho bloku s motorem. Jenže pro praktické užívání je důležitější, že nový motor má menší apetit, a Enyaq tak při nezměněné kapacitě baterie ujede o pár desítek kilometrů dál. Na testovací trase s třetinovým podílem dálnice si auto řeklo o 20,8 kWh na 100 kilometrů. Což je vzhledem k mrazivému počasí, které v době měření panovalo, velmi dobrý výsledek.