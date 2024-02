Odhalit, co je u oblíbeného modelu japonské značky nového, je práce pro detektivy. Modernizace „trojky“ pro rok 2024 má veskrze interní charakter. Třeba výměnu nabíjecích portů za modernější USB‑C, schopnost rozeznat na silnici chodce i únavu řidiče a konečně bezdrátové propojení s Android Auto a Apple CarPlay. A jen opravdový znalec by si všiml, že auto má teď o trochu větší displej, je totiž zasazený do přístrojové desky přesně tam kde obvykle.

Mazdu nelze vinit z překotného zavádění novinek, třeba právě s konektivitou měla zpoždění až pozoruhodné. Jenže konzervativní přístup, srovnatelný snad jen s britským Rolls‑Roycem, zároveň ušetřil majitele aut z Hirošimy od přešlapů digitálního ovládání, na které si museli se skřípěním zubů zvykat řidiči u jiných značek.

Když už se nějaká funkce v autě dá spustit dotykem monitoru, existuje také alternativa v podobě centrálního ovladače na středové konzoli. Na řešení, se kterým poprvé přišlo BMW někdy před čtvrtstoletím, Mazda trvá s dojemnou urputností. Může to ovšem lehce obhájit tvrzením, že nic lepšího zatím nikdo nevymyslel.