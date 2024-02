První od základu vyvinutý čistý elektromobil značky Lexus sdílí platformu s elektrickou Toyotou a také modelem od Subaru, ale zvenku byste to nepoznali. Auta obou jmenovaných firem jsou si podobná jako vejce vejci, zatímco RZ působí svébytně.

Designem zapadá do rodiny Lexusů. Špičaté světlomety, ostré hrany a zvláštní, netypická maska – jak to u elektromobilů bývá: zaslepená, jen s drobnými nasávacími otvory ve spodní části. To všechno je zcela jiné, než co nabízí běžná automobi­lová konfekce.

Lexusy vždy vynikaly kabinami a ani v případě RZ tomu není jinak. Jeho zpracování je špičkové, u testovaného auta působí velmi netradičně i šedé semišové čalounění na sedadlech, což se dnes ve světě aut už tolik nenosí. Přitom v těchto křeslech se sedí naprosto fantasticky. Jsou příjemně měkká a v tuhých mrazech, jaké panovaly v době testování, vůbec nestudila.

Zároveň se posádka nemusí obávat, že by sedačky nenabízely potřebnou podporu v zatáčkách. A je tu ještě jedna drobnost, která potěší toho, kdo jezdí často v zimě. Spolujezdci ohřeje nohy infrazářič instalovaný před něj místo klasické schránky.