Jezdit křížem krážem v horách by samozřejmě s přehledem zvládl i daleko obyčejnější kombík nebo SUV s pohonem všech kol, ale prémiové A6 Allroad se do alpského zasněženého prostředí zkrátka hodí jako pivo k tataráku. Má skvěle fungující pohon všech kol, luxusní interiér, komfortní podvozek, pečlivé zpracování, moderní technologie, a navíc naftový šestiválec vhodný na dlouhé cesty.

Lehce zvýšený a oplastovaný Allroad se nabízí výhradně jako kombík, a tak je ideální na rodinné dovolené. Trasu do italského Livigna přejel jako nic. Díky téměř třímetrovému rozvoru je v kabině spousta místa a do dobře tvarovaného kufru se vejde slušných 565 litrů nákladu. A co se nevměstná do něj, může putovat do střešního boxu. Ten největší, který má Audi v nabídce příslušenství, pojme až 430 litrů a v praxi to znamenalo, že se do něj naskládaly čtyři páry lyží, dva snowboardy, troje lyžařské boty a dvoje brusle. Nespornou výhodou je i to, že se dá otevírat z obou stran. Když během jedné tuhé italské horské noci jeden z postranních zámků zamrzl, šlo box otevřít z opačné strany.

Nabídka motorů je slušná, s tím, že Audi moc dobře ví, který z nich se k charakteru vozu doopravdy hodí. A tak je z pěti motorizací benzinový jen jeden, šestiválec pro fajnšmekry, kteří z nějakého důvodu mají odpor k naftě. Ze zbylých čtyř dieselů si každý vybere to, co mu vyhovuje nejvíc, ať už je kritériem výkon, nebo cena. Základem je dvoulitrový čtyřválec se 150 koni. Třílitrový diesel s vynikajícím osmistupňovým automatem nabídne buď 180, 210, nebo 253 kW. Testované auto poháněl prostřední z nich. Tato verze je příjemně plynulá, výkonná, dobře utlumená, a navíc nečekaně úsporná. Na trase Praha–Livigno–Praha spálil jen 6,9 litru nafty na 100 kilometrů, a to byl vůz plně naložený a brzdil ho i zmíněný střešní box.