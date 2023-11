Seznam standardní a příplatkové výbavy testovaného auta má přesně 21 stránek. A to je ještě poměrně střízlivý. Na palubu německé limuzíny je možné si „naklikat“ prakticky vše, co si vrcholový manažer může pro svou A8 vysnít.

Vlajková loď Audi umí působit velmi nenápadně, pro jejího majitele to bývá plus. Znalec Audi si ale všimne černé a jinak tvarované masky chladiče v rámci paketu S line, díky které jako by A8 „zdrsněla“.

Po faceliftu má zvýrazněné přední světlomety, jeden z vrcholných kousků ingolstadtské techniky. Příplatkové digitální matrix LED jsou jednou z nejlepších funkcí, za kterou si Audi zaslouží ocenit. Při nastupování do auta lampy předvedou působivou světelnou animaci, v noci jsou skvělým pomocníkem. Díky špičkovému rozlišení umí vykrývat okolní provoz a přitom neoslňují ani protijedoucí auta, ani ta před sebou. Svítí jasně a daleko, světelný kužel se rozšíří, jakmile vůz přejíždí z pruhu do pruhu. Kdo jezdí dlouhé cesty, bude nadšený.

A8 umí svého majitele hýčkat mnoha způsoby. Kabina předvádí špičkové zpracování. Namísto dnes tak moderních obřích monitorů má model dvojici skleněných centrálních displejů. Funkcí je tolik, že si zprvu bude dobré do vozu sednout a vše se pečlivě naučit.