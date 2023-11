Zaměstnanci firem se podílejí přibližně na každém druhém podvodu, jako pachatelé i jako pomahači. S covidem přišla možnost více pracovat z domova, dokonce i z jiných zemí, a dostat se k citlivým datům je snazší, ať už jde o soukromý byznys nebo veřejné instituce, typicky zdravotnické. Proto by si šéfové a jejich personalisté měli více prověřovat své budoucí zaměstnance. Ze zkušenosti to říká Petr Moroz, jehož firma SCAUT pomáhá prověřovat kandidáty. Jeho tým umí odhalit, jestli to, co o sobě tvrdí nebo vyplní do dotazníku, je pravda. A setkává se i s cílenými útoky. „Například při kontrolách identity a dokladů se potkáváme s nějakými třemi až pěti procenty problémových případů,“ říká expert, který dříve odhaloval podvody v GE a byl forenzním specialistou poradenské společnosti EY.

Co jste si o mně zjistil před rozhovorem?

Vůbec nic. Zrovna nedávno se mě někdo ptal, jestli si screenuji kamarády a podobně. Nedělám to.

Tak jinak – co byste o mně byl schopen zjistit?

Každý člověk má nějakou webovou historii. Otázka je, co jsem schopen zjistit já a co SCAUT. Kdybych se koukal sám, v prvé řadě bych musel vyjít z vašeho jména a současného zaměstnavatele. Podíval bych se na LinkedIn či jinou síť.

Předpokládám, že s využitím vašeho systému by možnosti byly širší. Co klientům nabízíte, pokud chtějí zjistit více informací o žadateli o práci?

Lidé mají představu, že jim najdeme hrozně moc informací. Tak to není. Pokud firma využije jen základní balíček, jsme schopni zjistit vše, co lze získat z veřejně dostupných zdrojů. K tomu stačí jméno, příjmení a datum narození. Bavíme se tu třeba o živnostenském registru, obchodních rejstřících, jestli má dotyčná osoba exekuce, je v insolvenci, zda po ní není vyhlášeno pátrání, a to kdekoliv na světě, nebo jestli je na nějakém sankčním seznamu. V tomto případě fungujeme jako jednoduchá integrační platforma, která zobrazí všechny tyto informace na jednom místě. Pokud chce ale zaměstnavatel udělat screening, je třeba i e‑mailový kontakt na žadatele o práci. Tu variantu využívá 90 procent našich klientů. Vždy bude záležet na tom, jestli máme k dotyčnému přístup a kdy nám informace o sobě poskytuje.

Řekl byste o sobě, že jste digitální detektiv?

My se tak nevnímáme. Myšlenka naší firmy je udělat komplikované věci jednoduše a na jednom místě. Nečerpáme z nějakých zákulisních zdrojů, kde bychom se pídili, co je dotyčný zač. To nás začne zajímat teprve tehdy, když třeba zjistíme, že má padělaný doklad a koupil ho někde na internetu. V tu chvíli se začneme trošku víc angažovat společně s klientem. To ale není to, co náš nástroj dělá.

Přibližně každý druhý podvod je spáchán zaměstnancem či v součinnosti s ním, respektive s jeho přispěním.

A to je tedy co?

Jednoduchý fact‑checking. Kandidát něco uvedl, my jsme se dotázali do zdrojové databáze, což může být databáze školy či zaměstnavatele nebo obchodní rejstřík. Pak třeba vrátíme informaci s tím, že tady toto nesedí.

Kdybyste měl to, co děláte, říct jednou větou, jak bude znít?

Jednoduše jestli zájemci o práci o sobě říkají pravdu.

Jak jste se k takové činnosti dostal?

Poprvé jsem se s background screeningem setkal, když jsem byl zodpovědný za vyšetřování podvodů a fraud management v největší bance GE, respektive v její české dceři GE Money. Z mého pohledu to byla moje největší škola. Můj tým měl na starost všechny klientské podvody nad půl milionu korun a veškeré zaměstnanecké podvody. Pracovali jsme na odhalování podvodů páchaných managementem v regionu střední a východní Evropy. Tam mi začalo docházet, že za každým druhým podvodem stojí zaměstnanec. Od té doby jsem to v žádné firmě nikdy neviděl v tak detailní podobě.

Proč zrovna název SCAUT?

Je to zkratka pro screening automat, ale vtipné je, že doménu scaut.com jsme získali od amerických skautů.