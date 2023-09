1. Střídání stráží v mediálním impériu

Foto: Reuters

Rupert Murdoch odstupuje z čela správních rad svých společností Fox Corp a News Corp. Ukončuje tak zhruba sedmdesátiletou kariéru, během níž vybudoval mediální impérium sahající od Austrálie po Spojené státy. Bude působit už jen jako emeritní předseda.

Dvaadevadesátiletý muž předává vedení svému synovi Lachlanu Murdochovi. Ten se stane jediným předsedou správní rady společnosti News a zůstane předsedou správní rady a výkonným ředitelem Foxu. Změny vstoupí v platnost v polovině listopadu.

„Naše podniky jsou v dobré kondici, stejně jako já,“ napsal v dopise zaměstnancům Murdoch senior. Před několika měsíci učinil své poslední strategické rozhodnutí, zrušil plán na spojení obou firem.

Do mediálního impéria patří mimo jiné americká televizní síť Fox, britský bulvární deník The Sun či americký finanční list The Wall Street Journal (WSJ). Dosavadní většinový majitel často bývá kritizován za to, že se vměšuje do politiky a že ovlivňuje obsah svých médií.