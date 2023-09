Automobilovou třídu velkých SUV kupé nemusíte mít v lásce, ale to je tak jediné, co s tím můžete dělat. Když přišlo na svět BMW X6, sklízelo sice kritiku za to, že vyzařuje jistou nabubřelost, zákazníci si ho ale oblíbili a ve firmě si mnuli nad zisky ruce. Mercedes‑Benz na to musel zareagovat, a tak před lety přispěchal se svou opulentní variantou.

GLE kupé má oproti bavorskému soupeři výhodu částečně v tom, že působí méně povýšeně. Už podle fotek je jasné, že jde o obrovské auto, což se naživo potvrdí. A protože je současná generace na trhu od roku 2019, dočkala se letos decentního faceliftu, který vedle drobných vi­zuálních změn a modernizace interiéru přivál také do nabídky plug‑in hybrid. Čistě na elektřinu ujede 105 kilometrů a elektrifikované jsou i běžné spalovací verze, aby uspořily palivo.

Už z podstaty není takový vůz pro někoho, kdo by v něm potřeboval moře prostoru. Ačkoli je vysoký 1,7 a dlouhý 4,94 metru, svažující se linie střechy si svou daň vzít nezapomíná. Sklonit hlavu při nastupování musí nejen posádka ve druhé řadě, ale i řidič a spolujezdec. Výhled z vozu je i proto dost omezený, zejména šikmo vzad. Bez kamer, které sledují okolí auta ze všech stran, by se parkovalo o dost hůř.