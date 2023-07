Cullinan je v originálu největší diamant, který se před více než sto lety našel v Jižní Africe. Před pěti lety dal jméno nejluxusnějšímu SUV světa. Rolls‑Royce je synonymem aristokracie, auto, které blahosklonně dává všem vědět, že jeho majitel se rozhodl sám sebe hýčkat nejvyšší mírou pohodlí a přepychu, jakou může automobil nabídnout.

Ačkoli cena je něco, co by při koupi Rolls‑Royce nemělo rozhodovat, neškodí vědět, že u nejlevnějšího SUV s ikonickou soškou Emily na kapotě začíná na částce zhruba necelých deset milionů korun. A nikdy, opravdu nikdy to u ní neskončí – s příplatky může vyskočit i na dvojnásobek.

Inspirace módou

Fantazii v návrzích, co všechno lze v autě mít, se meze nekladou. S trochou nadsázky je možné snad všechno. Například testovaný model Cullinan s prvky Black Badge vychází ze speciální edice nazvané Inspired by Fashion a má podchytit trendy v módním průmyslu. Pro hodně extrovertní povahy se nabízí verze Re‑Belle, díky níž se Cullinan oblékne do odvážné neonové nebo purpurové. Temně fialový, dá se říct švestkový odstín není úplně běžný lak, který by si lidé poroučeli na své Octavie nebo Passaty. K Rollsu ale svým způsobem jde.