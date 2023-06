V tomhle se svět nezměnil. To nejlepší, s čím prémiové automobilky přicházejí, nejdříve napěchují do svých výkladních skříní techniky, v případě Audi, BMW a Mercedesu do vrcholných limuzín. Bavorští přicházejí se svou nejmodernější novinkou – řadou 7. Budoucnost patří aluminiu, říká Cimrman, v Evropě jsou ale zítřky zasvěcené elektru. A tak se v Mnichově nejdřív představila elektrická varianta i7, s pauzou se k ní začínají přidávat další verze. Třeba konkrétně tato testovaná, model 750e xDrive, což znamená, že ji pohání benzinový třílitrový šestiválec podporovaný plug‑in hybridní technologií.

Bez ohledu na pohon se sedmičkové řadě daří budit rozruch výrazným designem i královskými rozměry. Na silnici ji nelze přehlédnout. A když se majitel odváže nad příplatkovými prvky, bude mít o pozornost postaráno tuplem. Což dokládá i konkrétní kousek s dvoubarevným lakováním z palety individuálních barev, které vyjde na prostopášných téměř 330 tisíc korun, podpořený výraznými nablýskanými 21palcovovými koly a také nadstandardními „křišťálovými“ světlomety. Co to znamená? Že v nich světlo jakoby „pluje“, když se k autu přiblížíte s klíčkem v ruce. A dveře se mohou dokonce samy úslužně otevírat a zavírat.