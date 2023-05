Mezinárodní vedení nakopne firmu k rychlejšímu růstu, myslí si Rob Smith, šéf druhého největšího výrobce průmyslových vozíků a skladové techniky na světě Kion. V managementu skupiny s tržbami přes 11 miliard eur je několik národností od Argentiny přes Rakousko po Libanon. „Snažíme se snoubit a využít různé typy mentalit, kultur a schopností a vzít si z nich to nejlepší. To nás hodně posouvá dopředu,“ říká Smith.

I jeho životní cesta byla mezinárodní. Narodil se v Německu, vyrůstal ale ve Spojených státech, odkud pocházejí jeho rodiče. Občanství má dvojí, stejně tak v obou zemích studoval. Profesní kariéra ho pak zavedla i do řady dalších států. Na přelomu století pracoval v USA pro výrobce počítačů Dell, další roky strávil převážně v Evropě ve vedení několika průmyslových koncernů, jako je výrobce vlaků a letadel Bombardier nebo finský producent jeřábů Konecranes. Loni se pak stal ředitelem skupiny Kion, která má továrny a obchodní pobočky ve více než stovce zemí světa včetně Česka a spadají pod ni značky jako Linde Material Handling, Still nebo Dematic.

Světoběžník mluví v rozhovoru o tom, jak by se měla Evropská unie změnit, aby dotáhla v inovacích a růstu ekonomiky Spojené státy, a co se mohou firmy v obou regionech od sebe navzájem naučit. A také popisuje, jak budou v budoucnu vypadat automatizované sklady a proč firma investuje do vodíku.

Pracoval jste ve vedení řady evropských i amerických firem. V čem se nejvíc liší z hlediska řízení a fungování?

Evropské firmy udělaly skutečně výrazný krok směrem k ekologii a udržitelnosti a daly si v této oblasti velké závazky. Zatím jsou v tom dál než americké společnosti. Od nich by se naopak mohly naučit, jak fungovat rychleji, jak rychle skočit po nových byznysových příležitostech.

Evropa zaostává ve vývoji technologií a inovací za Spojenými státy a východní Asií. Čím to je?

Míra růstu je nyní vyšší v Americe a v Asii, ale Evropa je stále velmi důležitý trh. Americké a asijské ekonomiky obecně rostou i klesají rychleji než evropské ekonomiky. Evropa sice není tak dynamická, na druhou stranu to znamená i to, že je stabilnější. Souvisí to s mentalitou. Pro americkou, ale i asijskou kulturu je charakteristické, že lidé jsou ochotnější experimentovat s novými obchodními modely, technologiemi a nápady. Američan se snaží jít určitým směrem, a pokud to funguje, skvělé. Ale pokud ne, není problém hned zkusit jiný směr, protože chybovat je přirozené. Američané se nesnaží hned od začátku o to, aby všechno bylo dokonalé. Pro evropskou kulturu je naopak typické, že se firmy v první řadě snaží dosáhnout vysoké míry vyspělosti, od začátku víc usilují o dokonalost a jejich rozvoj pak trvá déle.

V evropské legislativě funguje takzvaný princip předběžné opatrnosti, zatímco americká dává firmám větší svobodu rozjet nový produkt a až poté se řeší případné problémy. Je to hlavní brzda evropského rozvoje?

To si nemyslím. Právní prostředí v Americe je mnohem agresivnější než v Evropě. Přesto jsou společnosti ochotné experimentovat s projekty rychleji, zkoušet a učit se znovu a znovu pořád dokola. Americké firmy pak při zavádění inovací udělají tři nebo čtyři kroky rychleji, než Evropané udělají jeden nebo dva kroky. Firemní procesy v Evropě jsou pomalejší, ale oba přístupy mají určité výhody. My se snažíme snoubit a využít různé typy mentalit, kultur a schopností a vzít si z nich to nejlepší. To nás hodně posouvá dopředu. I proto máme ve vedení firmy zástupce řady zemí, vedle Spojených států a Německa jsou to také lidé z Rakouska, Argentiny, Libye, Libanonu nebo Malajsie.

Jak by se měla Evropská unie změnit, aby dotáhla nebo předhonila USA a východní Asii v ekonomice a inovacích?

Už jsme se bavili o tom, že evropské firmy by měly pracovat na tom, aby byly rychlejší a agilnější, a vlády jim v tom musí pomoct. Bylo by také velmi užitečné, aby se Evropská unie víc soustředila na to, aby na kontinentu byla dostupnější, ale zároveň udržitelná energie. Unie by si měla nechat otevřené různé možnosti. Cenově dostupná energie bude pro firmy v budoucnu velmi důležitá.

Zároveň je nesmírně důležité, aby společnosti a státy investovaly víc do vzdělávání, protože je velmi silná poptávka po talentovaných inženýrech a obecně talentovaných mladých lidech.

My máme zejména v Německu, ale i v některých dalších evropských zemích program, kdy mladí lidé studují na střední škole nebo univerzitě a zároveň u nás pracují. To nám skutečně hodně pomáhá. Díky tomuto programu se mladí rozvíjejí po intelektuální, ale také kulturní stránce a učí se spolupracovat s různými typy lidí. Také získávají bližší vztah k firmě. V tomto ohledu by se Amerika měla od Evropy učit, protože ve Spojených státech nejsou ­obvyklé takové stáže a vzdělávací programy.