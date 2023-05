Hrdinou tohoto dílu bude německý sociolog Max Weber, který v letech 1904–05 zveřejnil svou slavnou studii Protestantská etika a duch kapitalismu. Nepochyboval o tom, že kapitalismus existoval již ve starověké Číně, Indii nebo Babylonii. Všímal si však zároveň, že tento dávný způsob podnikání za účelem zisku se přece jen v něčem velmi podstatném odlišoval od kapitalismu, jak jej známe z novověku.

V antice i ve středověku nalezneme nepřeberné množství bezskrupulózních podnikavců, u nichž je jediným motivem ekonomického jednání dosáhnout maximálního zisku. Bez obtíží by naplňovali vše, co zahrnuje definice tvrdých podnikatelů. Něco podstatného jim však podle Weberova názoru chybělo. Byl to specifický kapitalistický étos – ono zvláštní ustrojení lidské mysli sdílené v moderní ekonomice podnikateli i zaměstnanci –, který dnes už pociťujeme jako natolik automatický, ba přirozený, že si jej ani příliš neuvědomujeme.

Dějiny mezi uspokojením potřeb a ziskem

Již Werner Sombart, velký Weberův současník a autor monumentálního několikasvazkového díla Das moderne Kapitalismus, si povšiml faktu, že pokrývání potřeb a zisk jsou dva velké leitmotivy, mezi nimiž se pohybují ekonomické dějiny. Rozhodující je, zda pro způsob a směr hospodářské činnosti jednotlivce je směrodatná míra osobní potřeby, anebo snaha o zisk nezávislá na jejím omezení. Na základě toho Weber rozlišuje tři formy ekonomické orientace jednotlivce, jež můžeme nalézt napříč lidskými dějinami od úsvitu věků až po současnost.

První je orientace vedená uspokojením potřeb. Jejím cílem je zachování kvality života v dané kultuře považované za slušnou a odpovídající. Je to étos, který nevede k převratné pracovní výkonnosti jednotlivce. Práce není alfou a omegou jeho života, a když své potřeby naplní, věnuje čas něčemu zábavnějšímu. Je to étos typický pro středověkou cechovní výrobu: „Tradiční postoj k životu, tradiční výše zisku, tradiční míra práce, tradiční způsob obchodování a vztahy k dělníkům a v podstatě i vztahy k tradičnímu okruhu zákazníků, ke způsobu jejich získávání a k odbytu,“ charakterizuje lakonicky Weber tuto orientaci ve svém eseji.