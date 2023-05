Dění na akciových trzích v květnu ovlivní jak začínající výsledková sezona, tak samozřejmě i rozhodování centrálních bank o úrokových sazbách. Makroekonomická data zatím dávají smíšené signály, od zpomalení růstu a poklesu hlavní inflace po stále nízkou nezaměstnanost a neklesající jádrovou inflaci, a tak lze předpokládat, že akciové trhy budou rozhodnutí centrálních bankéřů očekávat s velkou nejistotou a nervozitou. Experti proto investorům radí v následujících týdnech opatrnost.

Michal Semotan, portfolio manažer fondu J&T Opportunity CZK:

Snažili jsme se naše nákupy spíše minimalizovat, obecně nám akciové trhy nyní přijdou poměrně vysoko, a před námi je ještě trnitá a dlouhá cesta v boji s inflací. Asi i z obavy, jak to bude s reálnou ekonomikou, klesají komoditní tituly. Proto jsme si v tomto sektoru některé tituly přikoupili. Jde například o Freeport (těžař mědi) a Vale (železná ruda a nikl). A vidíme zde v budoucnosti prostor pro další růst. Odprodali jsme po růstu ceny akcie BNP Paribas a prostředky nasměrovali do domácího bankovního sektoru, konkrétně do Monety, když máme pocit, že tato banka je zajímavým aktivem pro některé velké hráče v České republice. Po navýšení kapitálu u cestovní kanceláře TUI jsme se vrátili do pozic také v tomto sektoru, kde vidíme prudké oživení v letošním roce a TUI získáním kapitálu vyjde výrazně posílena na další období, také cena díky emisi nových akcií výrazně poklesla, tak jsme se do této společnosti vrátili. Další vývoj na trzích v květnu určitě ovlivní skutečnost, že firmy začaly zveřejňovat své výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Zároveň budou mít zasedání centrální banky, které zřejmě posunou ještě úrokové sazby nahoru, důležitý i zde bude jejich komentář s dalším výhledem. Já očekávám komentář, že tento posun sazeb směrem nahoru bude jeden z posledních. Celkově, jak jsem zmínil výše, jsou trhy poměrně vysoko, každé zaváhání ve výsledcích, špatné zprávy z bankovního sektoru mohou mít negativní dopad, a proto bych byl v následujících týdnech opatrný, zatím se do bezhlavých nákupů neženu.