Slévárna Heunisch patří ke svědkům průmyslové minulosti města Brna. Z centra jihomoravské metropole se dá až k ní pohodlně dojet tramvají. Přes starý turniket příchozí vstoupí do průmyslového areálu, který dřív celý patřil výrobci traktorů Zetor. Právě od něj se před lety slévárna oddělila. Od českých vlastníků ji v roce 2006 koupil německý rodinný podnik Giesserei Heunisch. Šéf brněnské filiálky tak má unikátní možnost srovnávat byznys v Česku a v Německu.

V Česku máte jen dva zákazníky. Většina zboží jde na export, hlavně do vaší německé vlasti. Proč jste se tedy před lety rozhodli přesunout výrobu do Česka?

Kolem roku 2004 jsme byli nuceni hledat místo pro novou slévárnu, abychom uspokojili poptávku. Hlavním důvodem byl nedostatek výrobních kapacit naší společnosti v Německu. Česká republika v té době platila za zemi s nízkými náklady práce. Zvažovali jsme ale více lokalit ve východní Evropě, mimo jiné Slovensko nebo Srbsko. Hodně jsem cestoval a hledal vhodné slévárny ke koupi, nakonec padla volba na tuto brněnskou. Byla prostě nejlepší, jakou jsem viděl.

Jak velký rozdíl je mezi českým a německým trhem?

Na českém trhu není mnoho firem, pro které bychom mohli vyrábět. Není zde mnoho odvětví, která by potřebovala výrobky, jaké dodáváme. A myslím, že naše produkty jsou pro české zákazníky příliš drahé. Bývali jsme levnější než slévárny ze západní nebo jižní Evropy. Ten rozdíl ale postupně mizí, protože mzdy v Česku rostou velmi rychle. Dneska platíme zaměstnancům v Česku téměř stejné mzdy jako v Německu. Navíc je obtížné tady lidi vůbec najít. Je mnoho jiných míst, kde je práce mnohem pohodlnější a čistší než ve slévárně. Nedostatek zaměstnanců tak pro naši branži aktuálně představuje největší problém, mnohem větší než Green Deal nebo ceny energií.

V současné době tedy už čeští výrobci nemají prostor konkurovat cenou?

Kdybychom snížili ceny, šla by dolů i kvalita našich výrobků. A to nechceme, neboť kdo chtěl kvalitu, šel vždy k Heunischovi. To je naše tradice. Máme kvalitní odborníky, kteří vědí, jak slévárenství funguje, co je v něm zapotřebí, a proto jsme dražší než konkurence. Kdo chce jednoduchý produkt, určitě najde jiné slévárny, které budou levnější než my. Rozhodnutí, co bude prioritou, je na každém zákazníkovi.