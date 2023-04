Na konci ledna uplynuly tři roky od chvíle, kdy Velká Británie opustila Evropskou unii. Jak vzpomíná šéfka Britské obchodní komory v Česku Silvia Bušniaková, pro většinu firem to byl obrovský problém. Dnes už si sice na administrativní zátěž spojenou s obchodem s Británií zvykly, následky odchodu země z EU jsou ale dalekosáhlé a dlouhodobé.

Jak brexit zasáhl Britskou obchodní komoru a její členy?

Bylo strašně zajímavé to sledovat, protože mnoho firem přijalo brexit jako příležitost. Pro britské konzultační firmy a advokátní kanceláře to byly z ekonomického pohledu žně. Pro jiné společnosti to ale byl samozřejmě naopak obrovský problém. Typickým příkladem byla jedna retailová firma, která po čase přestala do Česka dodávat čerstvé potraviny. Když vám konečně dorazí kontejner na hranici a tam tři týdny čeká, protože ho celník neumí proclít, hodně rychle vás přejde chuť něco sem vozit. Nebo si vezměte konkrétní příklad e‑shopu, který v Česku prodává alkohol z Velké Británie za desítky milionů korun ročně. Aby mohl vůbec pokračovat dál, nejenže tam museli udělat obrovské skladové zásoby, ale také začali vozit zboží přes Nizozemsko místo přes Francii, protože to najednou bylo rychlejší, byť dražší. Samozřejmě se po brexitu výrazně prodražila doprava, už proto, že dopravců ubylo. Některé z obchodů v Česku tak prostě musely nahradit britské produkty lokálními. Jednou z mála výhod brexitu pak je, že čeští zákazníci si přestali kupovat zboží v britských e‑shopech, protože je to pro ně administrativně náročné, a tak nakupují to samé v e‑shopech českých. Brexit ale rozhodně neohrozil vztahy s Českem.

Zlepšuje se už situace, pokud jde o administrativní zátěž vzájemného obchodu?

Zlepšuje. Výrazně. První rok po brexitu to bylo procesně náročné, od té doby se ušel obrovský kus cesty, ale následky tu jsou a budou. Spousta českých studentů Británii využívala jako jedno ze světových center vzdělávání a už tam nejsou. Velká Británie tím přichází o kvalifikovanou pracovní sílu. Na druhou stranu máme zase desítky případů Britů, kteří se po brexitu rozhodli přestěhovat do Česka a teď tu rozjíždějí byznys.