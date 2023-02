Akcionáři čínské finanční instituce China Renais­sance mohli být v posledních měsících velice spokojení. Akcie jejich společnosti jen od počátku listopadu až do čtvrtka předchozího týdne posílily bezmála o 70 procent. A pak najednou během jednoho jediného dne ztratily zhruba 28 procent ceny, když se v jeden okamžik pátečního obchodování dokonce propadaly až o polovinu.

Co bylo důvodem tohoto volného pádu? Předseda a výkonný ředitel společnosti, jeden z předních čínských bankéřů, miliardář Pao Fan zničehonic zmizel. Jak společnost China Renaissance uvedla, již několik dní se jí nedaří svého šéfa kontaktovat. Oznámení firmy obnovilo obavy, že čínské úřady spustí další vlnu pronásledování vlivných osobností v oblasti finančnictví a moderních technologií.

Pao Fan zahájil svou kariéru v investičním bankovnictví koncem 90. let ve společnostech Morgan Stanley a Credit Suisse a později působil jako poradce burz v Šanghaji a Šen‑čenu. Instituci China Renaissance založil v roce 2005 jako finanční poradenskou společnost, nyní je hlavní náplní její činnosti investiční bankovnictví, správa investic a správa majetku. Podle společnosti „nic nenaznačuje, že by nedostupnost Pao Fana mohla souviset s podnikáním skupiny“. Jak dlouho je Pao pohřešován, firma neupřesnila, nicméně podle zjištění čínského finančního magazínu Cchaj‑sin (Caixin) se zaměstnancům China Renaissance nedařilo Paa kontaktovat po dobu dvou dnů. Jak tento magazín rovněž upozornil, již loni v září čínské úřady vzaly do vazby prezidenta firmy Cchung Lina v souvislosti s jeho předchozí prací pro státní banku ICBC.