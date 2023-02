Už v roce 2030 chce Volvo vyrábět jenom elektromobily, a tak postupně elektrifikuje ve svém autoparku vše, co může. Do vlajkové lodi S90 už se nabízejí jen hybridní nebo plug‑in hybridní jednotky.

V jiných ohledech je to ale „staré dobré manažerské Volvo“, jak si ho lidé přestavují, tedy bezpečný, komfortní, elegantní a vizuálně nadčasový sedan. Tvary dlouhé klasické karoserie, o kterou s nástupem SUV všemožných velikostí zájem trochu ochladl, v kombinaci s koly relativně běžného rozměru 18 palců statečně odolávají stárnutí. Platí to i o kabině. Čisté linie a kvalitní materiály k interiérům Volva patří. Ořechové dřevo, broušený hliník a velejemná světlá kůže na elegantně tvarovaných sedadlech jsou esencí severského přístupu k designu. Je to přesně ten typ kabiny, jakou si představujete, když se chystáte na cestu přes půl Evropy.

Na takové cestování je S90 stavěná ve všech ohledech. V autě se například skvěle sedí, na nedostatek místa by si nemohl stěžovat nikdo, snad jen opravdový dlouhán, kdyby na zadních sedadlech narážel hlavou do stropu.

Všechny ovladače jsou přesně tam, kde by je člověk hledal. Infotainment od Googlu funguje perfektně, intuitivně a systém se vždy rychle nastartuje. Mapy propojené se softwarem dodavatelské společnosti dávají skvělý přehled o dopravě a informují, kde se utvořily kolony a také o času dojezdu. Přitom vůbec nevadí, že displej je oproti moderním obrazovkám jiných automobilových novinek poměrně malý a níž, než je teď zvykem.