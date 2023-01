Není to auto, za kterým byste se dvakrát otočili. Možná ani jednou ne. O co méně zvedne tep, o to více umí život maximálně usnadnit.

Touran na trhu už zřejmě moc dlouho nepobude, v podstatě mává na rozloučenou výraznějším faceliftem. Současná generace se prodává už od roku 2015 a přímého nástupce mít s největší pravděpodobností nebude. Kdo potřebuje větší rodinné auto, Volkswagen mu nabízí alternativy, kterými jsou elektrický ID. Buzz nebo T7 Multivan. Jenže i ten cenově začíná na částce jeden a čtvrt milionu.

Touran je tedy jedním z posledních klasických MPV krabicovitých tvarů a s konvenčními motory bez hybridních technologií, které se dá na současném automobilovém trhu pořídit za relativně rozumné peníze. Základ začíná pod hranicí 800 tisíc a končí nad milionem, i základní výbava je docela bohatá.