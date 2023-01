Hrstka nejmovitějších lidí světa bohatla v posledních dvou letech daleko víc a daleko rychleji než zbytek lidstva. Podle tradiční zprávy o stavu nerovností ve světě, kterou při příležitosti konání Světového ekonomického fóra v Davosu vydává mezinárodní rozvojová a humanitární organizace Oxfam, nashromáždilo jedno procento nejbohatších lidí za poslední dva roky 26 bilionů dolarů. Zbývajících 99 procent lidské populace za tu samou dobu zbohatlo o pouhých 16 bilionů dolarů.

Tempo, kterým úzká vrstva multimiliardářů bohatne, navíc v posledních letech roste. Zatímco během poslední dekády na jejich kontech přistála v průměru polovina nově vzniklého světového bohatství, v posledních dvou letech to byly dvě třetiny. To vše se podle Oxfamu děje v době, kdy se ti méně šťastní obyvatelé planety potýkají v čím dál větší míře s poklesem reálné hodnoty svých příjmů. Zhruba 1,7 miliardy lidí dnes žije v zemích, v nichž inflace roste rychleji než mzdy. V důsledku pandemie a války na Ukrajině se zvedly ceny potravin a energií. A tak se po letech zastavil pokles podílu lidí žijících v chudobě i těch trpících nedostatkem stravy. „Zatímco obyčejní lidé se denně uskromňují na základních věcech, jako jsou potraviny, superbohatí překonali i ty nejdivočejší sny,“ okomentovala to Gabriela Bucherová, výkonná ředitelka organizace Oxfam International.