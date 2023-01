Česko je součástí globálního trhu, a když je něčeho celosvětový nedostatek, samozřejmě se nám to nevyhne, říká s odkazem na aktuální problémy s dostupností některých léků Daniel Horák, šéf české lékárenské jedničky Dr.Max. Evropa podle něj nyní doplácí na to, že v minulých letech přesunula výrobu léků do Asie. „Tři čtvrtiny účinných látek pro léčiva se vyrábějí v Číně a Indii. A tak je teď bohužel celá Evropa závislá na tom, jaké budou dodávky surovin z několika továren v Asii,“ říká Horák.

Za necelé tři poslední roky si světová ekonomika prošla pandemií covidu, válkou na Ukrajině, s ní související energetickou krizí a rapidně rostoucí inflací. Jak všechny tyhle faktory ovlivnily lékárenský byznys?

Je to rozhodně nebezpečný mix. Pandemie a válka v posledních třech letech zásadně ovlivnily naše podnikání, každá trochu jinak. Na začátku covidu pro nás bylo nejhorší, že se vypnula část zdravotnictví, mnohé ordinace byly zavřené a v prvních měsících se nám tržby z receptových přípravků propadly o 20 procent. To je obrovské číslo, nikdy v historii jsme nic podobného nezažili. Lékárny tehdy podle zpráv v médiích možná vypadaly jako jediný byznys, kde tržby rostou, ale těch pár prodaných acylpyrinů vám nevykompenzuje propady ve stovkách milionů korun. Tohle se naštěstí rychle spravilo, ale nastaly další potíže. Změnily se například sezonnosti. Historicky má lékárnictví standardní chřipkovou sezonu, letní sezonu, kdy se prodávají opalovací krémy, alergickou sezonu a podobně. To se naprosto proměnilo a zásadně nám to narušilo plánování a objednávky. A třeba fakt, že chřipková sezona byla slabší, také zásadně snížil naše tržby. Náklady nám ale zůstávaly stejné, v lékárně nemůžete vyhodit personál jen kvůli tomu, že máte nižší obrat. Naštěstí se nám tenhle výpadek podařilo vykompenzovat takzvaným covidovým portfoliem, tedy například prodejem roušek či antigenních testů.

Vaše hospodářské výsledky ale neukazují, že byste měli nějaké potíže. Každý rok rostete v tržbách na nový rekord, loni to bylo 23 miliard korun; povede se i letos rekord překonat?

Určitě ano.

Čím to je?

Jsme prostě schopni reagovat na nové situace, třeba kompenzovat výpadky tržeb během pandemie nebo mírnit současné globální výpadky dodávek některých léků. Hodně nám v tom pomáhá vlastní značka, kterou tu už deset let budujeme a díky níž nejsme v dodávkách léků závislí jen na třetích stranách. Především nám ale pomohla naše takzvaná strategie omnichannel. Ta spočívá v tom, že chceme, aby měl náš zákazník stejný zážitek bez ohledu na to, jakým způsobem nás kontaktuje. Jestli přijde do kamenné pobočky, objednává online nebo nám telefonuje. No, a v posledních pandemických letech se ukázalo, jak velkou výhodou pro nás je být v Česku jednička, jak pokud jde o online, tak o počet kamenných poboček. Na začátku pandemie vykrýval online ztráty na některých kamenných pobočkách a teď, kdy zase online trh přibržďuje, nám hodně pomáhají tradiční lékárny. Upřímně, být v letošním roce čistě online lékárnou asi není úplně radostná záležitost.

Konflikt na Ukrajině způsobil třeba omezení výroby hliníko­vých folií, které se používají k balení platíček s léky.

Jak to vypadá letos, jak se projevila na vašem byznysu válka na Ukrajině?

Největším dopadem je inflace. Zvýšily se náklady na dopravu, což je hodně citelné, protože lékárny bývají zásobovány několikrát denně, ne jednou týdně, jak je to u běžného retailu. Zvýšily se samozřejmě náklady na energie. No, a výrazně se nám inflace propsala do nájmů, které se navyšují. Tyhle zvýšené náklady navíc nemůžeme snadno propsat do cen, protože u 60 procent toho, co prodáváte, máte regulovanou maximální cenu, protože jde o léky na předpis. A ani u zbývajících 40 procent léků také samozřejmě nemůžete okamžitě plně navýšit cenu o inflaci, protože jste na tvrdém konkurenčním trhu.