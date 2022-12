Nadějné preparáty, které prodloužily život myší, se v roce 2023 začnou testovat u lidí.

Připravit koktejl, který zajistí věčné mládí, se snažili už středověcí alchymisté, zpravidla za štědré podpory svých mecenášů. V poslední době toto téma opět přitahuje nejbohatší lidi světa. Do výzkumu dlouhověkosti tak peníze vkládá většinový majitel Amazonu Jeff Bezos, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg nebo spolumajitel Googlu Larry Page.

Ve hře je několik kandidátů na pilulku proti stárnutí. Klinické testování dvou slibných preparátů se rozjede během příštího roku. V roce 2023 začne také naplno pracovat firma Altos Labs, do které nalilo peníze několik miliardářů a která sází na omlazování buněk.

Pilulka z Velikonočního ostrova

Velká očekávání vzbuzuje rapamycin. Látka byla izolována v roce 1972 z půdní bakterie nalezené na Velikonočním ostrově, kterému jeho obyvatelé říkají Rapa Nui. Odtud získala svůj název. Časem se ukázalo, že rapamycin potlačuje reakci imunitního systému, proto se začal používat jako lék u pacientů po transplantacích, kde zabraňuje odmítnutí nového orgánu.

Před nedávnem si však vědci všimli, že působí i jako elixír mládí. Významně prodloužil život kvasinek, červů nebo mušek octomilek. Když David Harrison z Jacksonovy laboratoře v Bar Harboru s kolegy podával rapamycin v malých dávkách myším, prodloužil se život samic v průměru o 14 procent a samců o devět procent. Jak uvádí časopis Nature, jedna z pokusných myší žila dokonce téměř o polovinu déle, než je obvyklé.

Lék na cukrovku by mohl prodloužit průměrný věk až na 115 let, věří vědci zkoumající látku metformin.

Teď chce tým výzkumníků vedený Jamesem Watsonem z Kalifornské univerzity ve spolupráci se start‑upem AgelessRx otestovat, zda rapamycin zvládne prodloužit život lidem. Protože se jedná o již schválený lék, bude rozjezd klinických testů u lidí snazší než v případě zcela nového preparátu. Zapojí se do něj zdraví dobrovolníci ve věku 50 až 85 let. „Rozdělíme je do čtyř skupin s různým dávkováním,“ popisuje Anar Isman, šéf firmy AgelessRx. První fázi testování chce tým uzavřít už koncem roku 2023.