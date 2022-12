Letos hodlá společnost RD Rýmařov vyrobit necelých pět stovek dřevostaveb, do tří let jich pak chce produkovat tisíc ročně a do pěti až sedmi let tři tisíce. „Podle našich propočtů bude mít český trh dřevostaveb roční objem poptávky přes čtyři tisíce domů. A vedle toho je tu navíc evropský trh, na němž se ročně prodá až sto tisíc domů,“ říká Lukáš Zrůst, spoluzakladatel investiční skupiny Progresus, do které RD Rýmařov patří. Společnost kvůli expanzi plánuje akvizici zahraničního konkurenta a právě vzhledem k této velké investici v řádu stovek milionů eur nyní jedná o vstupu investora.

Vedle podnikání působíte i jako insolvenční správce. Jak jste se od této profese dostal k založení investiční skupiny?

Touha podnikat ve mně asi byla vždycky. Určitě mě k tomu dovedlo i třináct let strávených v insolvenčním byznysu, kdy jsem mohl poznat, jak firmy fungují zevnitř. No a jedním ze zásadních momentů bylo, když jsem začal před šesti lety stavět dům s RD Rýmařov. Technologie, kterou používají, mě fascinovala. Netušil jsem, že za osm dní vám může na pozemku stát dům. Pamatuji se, že jsem tehdy kamarádovi řekl, že bych tuhle fabriku jednou chtěl vlastnit. Dalším impulzem pak bylo, že dělat insolvenčního správce je velmi stresující práce – a po těch letech už ve mně rostla únava a chuť se trochu zklidnit a být konečně vlastním pánem.

Budování investiční skupiny považujete ve své kariéře za zklidnění?

Zní to asi divně, ale je to tak. V insolvencích řešíte každý den extrémně těžké problémy a nemáte moc o co se opřít, protože většinou máte v rukou mrtvý podnik.

Jaké jsou hlavní součásti vaší skupiny?

Skupina stojí na dvou hlavních pilířích. Na výrobním závodě s padesátiletou tradicí a připravovaných developerských projektech v okolí Prahy. Skupinu tvoří celá řada dalších firem včetně společnosti vyrábějící probiotické doplňky stravy Harmonelo.

RD Rýmařov vyráběl v posledních letech kolem čtyř set domů a měl obrat kolem jedné miliardy korun. Letos jste plánovali vyrábět 500 domů. Povede se vám to?

Je třeba říct, že v 90. letech RD Rýmařov produkoval dokonce kolem jednoho tisíce domů ročně. Není to tedy tak, že bychom se snažili o něco dosud nevídaného, a prostor pro růst máme skutečně veliký. Letos bychom rádi uzavřeli rok na 450 až 460 vyrobených domů, což se nám s jistotou podaří. Takovýto objem zvládáme produkovat bez problémů a bez dalších významnějších investic jsme schopni vyrábět až 800 domů ročně. Jen si musíme více pohrát s optimalizací výroby. Obratově budeme letos někde na úrovni 1,3 až 1,5 miliardy korun. Konečné číslo bude ovlivněno aktuální ekonomickou situací v Evropské unii.