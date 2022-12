Pro tento způsob kontroly se vžil anglický termín dawn raid. Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže k němu sahá s oblibou. Aby objevil existenci případných zakázaných dohod, zneužití dominance a další porušování antimonopolních pravidel, jeho lidé se ve firmě objeví neohlášeně už na začátku pracovní doby. Jejich pravomoc však není neomezená. „Důležité je informovat zaměstnance o tom, jak při dawn raidu postupovat, aby věděli, na co mají či nemají úředníci právo,“ říká Jan Kupčík z advokátní kanceláře Schönherr.

Za jakých podmínek může k neohlášenému místnímu šetření dojít?

Antimonopolní úřad k němu může přistoupit v případě, že pojme podezření z protisoutěžního jednání dané firmy. V naprosté většině případů se týká kartelového jednání, například když podnět přijde od konkurenta. Stává se také, že místní šetření následuje po takzvané leniency žádosti (potenciální účastník kartelu se obrátí na úřad s tím, že se pravděpodobně stal součástí protisoutěžního jednání, a pokud mu poskytne nové informace k prošetření věci, bude mu prominuta nebo snížena pokuta – pozn. red.). V každém případě je nutné, aby toto podezření bylo konkrétní a opodstatněné. Úřad nemůže šetření zahájit zničehonic. Kdyby neměl podklady, může se firma obrátit na soud s tím, že bylo nezákonné.

Jak taková přepadová kontrola začíná?

Začíná většinou ráno, dawn raid v překladu znamená „útok za úsvitu“. Jde zkrátka o to, zastihnout někoho nepřipraveného. Zpravidla do sídla společnosti přijede skupina úředníků, jejichž počet se rok od roku zvyšuje, takže to mohou být až dvě desítky lidí. První, s kým se setkají, bývá osoba na recepci, kam si nechají přivolat zástupce vedení společnosti. Může jím být jednatel nebo člen představenstva, ale zastoupit ho může třeba provozní ředitel nebo firemní právník. Pokud nikdo takový není přítomen, hledá se dál v zaměstnanecké hierarchii. Této osobě úředníci předají pověření vydané předsedou antimonopolního úřadu, v němž je popsán účel a obsah šetření. Pokud není přítomen právník, informují přítomné, že je možné zavolat advokáta.

Bez něj to nejde?

Úřad nemá povinnost vyčkat, až se advokát dostaví, přesto je obvyklé dát mu aspoň půl hodiny. Potom je kontrola zahájena, úředníci se rozejdou do jednotlivých kanceláří, začnou prohledávat dokumenty a případně vyzpovídají zaměstnance.