1. Musk začal čistit Twitter

Foto: Reuters

Miliardář Elon Musk minulý týden dokončil převzetí společnosti Twitter a zahájil čistky v jejím vedení. Podle zprávy, kterou obdržela americká Komise pro cenné papíry a burzy, byla devítičlenná správní rada Twitteru rozpuštěna a jediným ředitelem podniku se stal právě Musk.

Podle zprávy nový majitel rozpustil bývalé vedení bezprostředně po dokončení transakce. Součástí rady byl mimo jiné výkonný ředitel Parag Agrawal.

Podle zahraničních médií nyní Musk chystá rozsáhlé snižování počtu pracovníků společnosti Twitter. Ta na konci loňského roku zaměstnávala přes 7000 lidí. List Washington Post s odvoláním na zdroj obeznámený se situací uvedl, že v rámci prvního kola propouštění by podnik měla opustit čtvrtina zaměstnanců. Kromě personální čistky se Musk pustí do změn pravidel. Oznámil už, že za tímto účelem vytvoří obsahovou radu se „široce rozličnými názory“. Do vytvoření rady podle nového majitele Twitteru nedojde k žádným významným rozhodnutím o obsahu sociální sítě ani o znovuzprovoznění zablokovaných účtů.

Jedním z dříve avizovaných Muskových kroků má být obnovení účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump po zablokování účtu na Twitteru ve spojení s útokem na americký Kongres založil vlastní sociální síť Truth a odmítal případný návrat na Twitter v případě, že by došlo k jeho obnovení. Nyní Musk tento krok oddaluje a zároveň jej odosobňuje přenesením zodpovědnosti na zatím neexistující poradní orgán.